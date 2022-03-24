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Испытания на украинских военных и роль Байдена: что известно о биологической деятельности США

Константин Коковешников
22:45 24.03.2022
Биолаборатории на Украине финансировала структура, которой руководит сын президента США Хантер Байден. Сенсационные данные озвучили в МО РФ по итогам анализа документов, полученных в ходе спецоперации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Republica, Pixabay
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Больше трехсот лабораторий за пределами США действует в 30 странах мира, говорит со ссылкой на данные МИДа Китая начальник российских войск РХБЗ, Игорь Кириллов. Из некоторых вроде Индонезии, по его словам, после скандала с отбором проб и отказом информировать о результатах исследований местное правительство, попросили уйти американских биологов. На Украине они действовали до последнего времени.

Тридцать лабораторий в 14 украинских городах появились по заказу Управления по снижению угроз Минобороны США, а подрядчиком выступила компания Black and Veach, которую связывают с именем Хантера Байдена, сына президента США.

«Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», - рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Одним из кураторов проекта в российском военном ведомстве называют лабораторию в американском Лос-Аламосе. Именно там в 1940-х годах вели работы по созданию ядерного оружия в рамках так называемого Манхэттенского проекта. В Минобороны раскрыли схему движения биологических проб, продолжает Кириллов. США и их союзники получили доступ как минимум к 16 тысячам генетических материалов.

«Так, в соответствии с проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона», - отметил Кириллов.

За рубеж вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови, но и опасные патогены, а также переносчиков заболеваний, считают в Минобороны. В числе получателей там называют лаборатории в Великобритании, институт Леффлера в Германии, а также центр имени Лугара в Грузии. Туда в частности, по словам Кириллова, поступило десять тысяч проб.

Наибольший интерес американских ученых, по данным российских военных, вызывал возбудитель сибирской язвы. Есть документ с данными об еще одном проекте UP-2. В его рамках американцы производили отбор проб почвы из скотомогильников, где захоронены погибшие от сибирской язвы животные.

«Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен – по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней», - добавил Кириллов.

То есть целью могла быть Россия, прямо не говорят, но явно подозревают в войсках. На Украине ситуацию с сибирской язвой оценивают как благополучную. Еще один полигон - Дагуэй - находится в пустыне Невада, в американском штате Юта. И оттуда по данным российских военных в 2005-2015 годах письма со спорами сибирской язвы были разосланы по почти 200 адресам в десяти странах мира.

В отдельных исследованиях, по данным Минобороны, на Украине были задействованы военные - проводить исследования на них на территории США запрещено. Генерал-лейтенант Кириллов вновь упоминает проект UP-8, в котором принимало участие более четырех тысяч человек.

«По данным, опубликованным в болгарских СМИ, погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы», - констатировал он.

Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде.

Отдельно в Минобороны отмечают то, что приобрести систему разработки компании Scymount Киеву предлагали на коммерческой основе. Хотя украинские военные принимали участие в исследованиях в качестве добровольцев.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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