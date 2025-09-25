МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Начинать надо с себя»: эксперт о словах Трампа о полном отказе от биооружия

Специалист напомнил, что именно США и Великобритания в 2001 году заблокировали Конвенцию, отказываясь пускать специалистов на свои биологические лаборатории.
Игнат Далакян 2025-09-25 15:15:29
© Фото: Tom Weller, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы мировое сообщество полностью отказалось от разработки биологического оружия, Соединенные Штаты должны начать с себя, Америке необходимо закрыть свои военно-биологические лаборатории по всему миру. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Пусть Трамп напишет протокол о мерах контроля. Ведь именно США и Великобритания в 2001 году заблокировали Конвенцию, отказываясь пускать специалистов на свои биологические лаборатории. Так что начинать надо с себя», - сказал военный эксперт.

В 90-е годы существовала трехсторонняя рабочая группа: Россия, США, Великобритания. В 2001 году в Америке разослали письма со спорами сибирской язвы. Заразились как минимум 22 человека, пятеро из них погибли.

«Для кассетных боеприпасов использовался наполнитель, который позволяет проникать в глубокие отделы легких человека. Этого у американцев в соответствии с Конвенцией быть не должно», - отметил Никулин.

Следователи пришли к выводу, что за рассылкой опасных писем стоит только микробиолог Брюс Айвинс. По словам эксперта, один человек не в состоянии такое провернуть, потому что это многостадийный процесс.

Напомним, 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил о планах Америки возглавить усилия по контролю за биологическим оружием. Глава Белого дома призвал все государства присоединиться к ликвидации биологического оружия. По мнению американского лидера, оно опасно так же, как и ядерное.

#сша #Биологическое оружие #биолаборатории #наш эксклюзив #разработка биологического оружия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 