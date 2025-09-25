«Начинать надо с себя»: эксперт о словах Трампа о полном отказе от биооружия

Чтобы мировое сообщество полностью отказалось от разработки биологического оружия, Соединенные Штаты должны начать с себя, Америке необходимо закрыть свои военно-биологические лаборатории по всему миру. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Пусть Трамп напишет протокол о мерах контроля. Ведь именно США и Великобритания в 2001 году заблокировали Конвенцию, отказываясь пускать специалистов на свои биологические лаборатории. Так что начинать надо с себя», - сказал военный эксперт.

В 90-е годы существовала трехсторонняя рабочая группа: Россия, США, Великобритания. В 2001 году в Америке разослали письма со спорами сибирской язвы. Заразились как минимум 22 человека, пятеро из них погибли.

«Для кассетных боеприпасов использовался наполнитель, который позволяет проникать в глубокие отделы легких человека. Этого у американцев в соответствии с Конвенцией быть не должно», - отметил Никулин.

Следователи пришли к выводу, что за рассылкой опасных писем стоит только микробиолог Брюс Айвинс. По словам эксперта, один человек не в состоянии такое провернуть, потому что это многостадийный процесс.

Напомним, 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил о планах Америки возглавить усилия по контролю за биологическим оружием. Глава Белого дома призвал все государства присоединиться к ликвидации биологического оружия. По мнению американского лидера, оно опасно так же, как и ядерное.