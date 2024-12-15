Микроскопическое оружие: чем опасны биолаборатории США по всему миру

Совсем недавно США фактически признали, что это именно они разработали вирус COVID-19. Конгресс выпустил отчет о двухлетнем расследовании пандемии, и согласно этому документу, ее возбудитель - это вирус стопроцентно искусственного происхождения. У него есть характеристики, которые «не встречаются в природе».

Согласно отчету, вирус появился из лаборатории в китайском Ухане в результате несчастного случая. Но разработку и выращивание вируса спонсировали именно американцы.

И как раз в эти дни исполняется ровно пять лет, как мир впервые услышал это слово - COVID. То, что начиналось как вспышка неизвестного заболевания в каком-то далеком китайском городе, очень быстро превратилось в пандемию, охватившую весь мир. И на этой неделе были озвучены официальные цифры погибших от этого вируса - более семи миллионов человек. Хотя во Всемирной организации здравоохранения считают, что истинное количество погибших в три раза больше.

И гарантий, что сейчас, в эти минуты, где-то, в какой-то лаборатории не разрабатывается новый смертельный вирус - никаких. Сегодня это научный эксперимент, а завтра - мировая пандемия.

Вот свежий пример. Стало известно, что из лаборатории Квинсленда в Австралии бесследно пропали более 300 пробирок с образцами смертельных вирусов, в том числе с вирусами Хендра, лиссавирусами и хантавирусами, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. К примеру, летальность вируса Хендра составляет порядка 60%. Становится понятно, почему специалисты все громче говорят о том, что биологическая угроза сейчас для человечества страшнее, чем атомная бомба.

В Китае отвергли выводы американских конгрессменов.

«Так называемый отчет США без каких-либо существенных доказательств фабрикует вводящие в заблуждение выводы, чтобы оклеветать и опорочить Китай. Это старый трюк политизации отслеживания происхождения вируса, который вообще не заслуживает доверия. Это серьезная научная проблема. Утечка из лаборатории крайне маловероятна, и это авторитетный научный вывод, сделанный совместной группой экспертов Китая и Всемирной организации здравоохранения», - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Возмущение официального Пекина понятно: это выглядит как попытка переложить ответственность за ущерб мировой экономике. А он, по данным МВФ, составил больше 3 с половиной триллионов долларов.

На неестественное строение вируса российские ученые обратили внимание, когда работали над вакциной.

«Этот вирус относится к роду бета-короновирусов. И представители этого рода уже были изучены многократно. Так вот, у этого вируса не было так называемого фуриного сайта расщепления. А у нынешнего коронавируса он был», - говорит доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов.

В мире то и дело возникают вспышки других болезней: то лихорадки Марбурга, поражающей печень, кишечник и нервную систему, то оспы обезьян. Она возникла в Нигерии, где аж четыре лаборатории с американским участием.

Штаммы новых болезней могут оказаться где угодно, в том числе в любой лаборатории у наших границ. Они есть во всех республиках бывшего СССР, кроме России и Белоруссии. О скрытой угрозе Владимир Путин еще раз напомнил на этой неделе на встрече с парламентариями стран ОДКБ.

«Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территориях иностранных государств, в том числе наших государств, и мы, без всякого сомнения, должны понимать, что происходит в этих лабораториях: есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам», - сказал президент.

И хотя подобное оружие в мире запрещено, российские ученые верят не конвенциям, а фактам.

«Ядерный зонтик есть, и он нам сегодня гарантирует суверенитет. Но он ветшает, потому что убьют нас совершенно другим путем. Достаточно посмотреть на 400 биологических лабораторий США по миру и 40 только на Украине. И посмотрите по периметру. Фактически на Украине НАТО уже присутствует в виде 40 биологических лабораторий», говорит президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Наличие биолабораторий на Украине наши военные вскрыли еще в начале спецоперации. Их обнаружили под Авдеевкой и в Мариуполе. А это освобожденное Рубежное в ЛНР. Здесь на людях тестировали препараты, которые даже не прошли проверку на животных в США и Европе. Добровольцам платили в переводе на рубли - не больше шести тысяч. И каждый день брали анализы крови.

Как новая болезнь может вывести из строя целую армию или воздействовать на будущие поколения - об этом в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».