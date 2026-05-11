Моди призвал вернуть ограничения времен COVID из-за энергокризиса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с призывом вернуться к ограничениям, которые действовали во время пандемии COVID-19. По его словам, такие меры нужны, чтобы преодолеть последствия кризиса на Ближнем Востоке.

В своем выступлении в Хайдарабаде глава правительства отметил, что работа из дома, виртуальные встречи и видеоконференции стали привычными для граждан. И теперь настало время снова обратиться к этим методам.

Моди подчеркнул важность экономии иностранной валюты и снижения зависимости от импорта энергоресурсов. Он призвал индийцев пересмотреть свои потребительские привычки, особенно в сфере туризма. Премьер отметил, что культура проведения свадеб, поездок и отдыха за границей стала распространенной среди среднего класса, и в этот кризисный период следует отложить зарубежные путешествия как минимум на год.

Также Моди призвал граждан отказаться от покупки золота во время праздников. Он подчеркнул необходимость экономного использования топлива, включая бензин, дизель и газ, которые импортируются из-за рубежа. Для снижения зависимости от иностранных энергоресурсов премьер рекомендовал активнее пользоваться общественным транспортом, организовывать совместные поездки на автомобилях и использовать железные дороги для перевозки грузов.

Конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту расходов холдинга International Airlines Group на авиационный керосин на €2 млрд, сообщалось ранее. Расходы американских авиакомпаний выросли на 56% за месяц. Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут вызвать энергетический кризис в Европе, особенно в авиации из-за дефицита топлива.