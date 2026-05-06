Еврокомиссар предсказал ЕС тяжелый энергокризис за всю историю

Государства Евросоюза с момента начала военного противостояния с Ираном переплатили за поставки энергоресурсов свыше 30 миллиардов евро. Об этом в интервью газете Bild заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

По словам Йоргенсена, Европу, скорее всего, ожидает самый тяжелый энергокризис в истории. Там серьезно опасаются скорого дефицита горючего, причем в группе наибольшего риска находится авиация. Еврокомиссар полагает, что на улучшение обстановки на рынке могут уйти годы, даже если боевые действия завершатся в ближайшее время.

В этих условиях власти Евросоюза уже наращивают стратегические запасы. Кроме того, Брюссель прорабатывает планы экстренного распределения ресурсов на случай острого дефицита.



Ранее Еврокомиссия почти признала, что не знает точного количества оставшихся запасов авиационного топлива у стран ЕС. Ближайшее заседание Евросоюза пройдет 7 мая, где ЕК предложит свои рекомендации.