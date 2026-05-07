Bloomberg: расходы американских авиакомпаний выросли на 56% за месяц

Расходы американских авиационных компаний на топливо в марте выросли на 56,4% относительно февраля, сообщает агентство Bloomberg.

Перевозчики США потратили на авиационный керосин в марте $5,06 млрд против $3,23 млрд в феврале. По сравнению с месяцем прошлого года рост составил около 30%. Увеличение затрат произошло после закрытия Ормузского пролива в развязавшемся конфликте с Ираном. В апреле цены на топливо в отдельных регионах превысили $4 за галлон.

Авиакомпании пересматривают или отказываются от прогнозов на 2026 год из-за роста издержек и сокращают планы по расширению перевозок. При этом спрос на авиабилеты вырос на 12%. Поэтому перевозчики рассчитывают переложить рост затрат на пассажиров к концу 2026 - началу 2027 года.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что Европу ожидает тяжелый энергетический кризис, а в зоне дефицита горючего находится авиация. Кроме того, Еврокомиссия практически признала, что не знает, сколько запасов топлива есть у стран-членов.