FT: топливные расходы British Airways и других компаний IAG увеличатся на 2 млрд евро

Рост связан с энергетическим кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Андрей Юдин 08-05-2026 13:29
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Расходы холдинга International Airlines Group, в который входят British Airways, Aer Lingus и Iberia, на авиационный керосин возрастут на €2 млрд. Причиной увеличения расходов стал конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По заявлению холдинга, ситуация в Персидском заливе существенно повлияет на прибыль и подразделения IAG. При этом запасы топлива корпорации позволят «обеспечивать им рынки в течение всего лета».

Глава авиационного холдинга Луис Гальего рассказал, что сегодня обстановка связана скорее с ценой авиационного керосина, чем с его доступностью.

Агентство Bloomberg сообщало, что расходы американских авиакомпаний возросли на 56% за месяц. Для Европы конфликт на Востоке может привести к тяжелому энергетическому кризису. ЕС опасается дефицита топлива, причем в группе наибольшего риска находится авиация.

