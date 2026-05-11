Венесуэла никогда не станет 51-м штатом США. С таким заявлением выступила уполномоченный президент республики Делси Родригес.

«Этого никогда не предполагалось, потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости», - цитирует ее телеканал NTN24.

Ранее журналист телеканала Fox News Джон Робертс рассказал о своем телефоном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер рассказал о планах присоединить Венесуэлу к Штатам, пишет RT.

Ранее Вашингтон юридически признал новые власти Боливарианской республики во главе с Делси Родригес. Об этом заявил сам Трамп. Прежнее руководство страны в лице Николаса Мадуро дожидается суда в США по обвинению якобы в торговле наркотиками. В начале января Мадуро вместе с женой выкрали американские военные и переправили в Нью-Йорк.

После этого Дональд Трамп заявил, что Штаты берут на себя управление Венесуэлой и будут блокировать всю ее нефтяную торговлю, если сделки не будут одобрены Белым домом. Со времени свержения законных властей Венесуэлы, Штаты продали более 100 тысяч баррелей ее нефти и планируют удвоить этот объем в ближайшее время.