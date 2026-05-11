МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Родригес заявила, что Венесуэла никогда не станет частью США

Ранее журналист телеканала Fox News Джон Робертс рассказал о беседе с Дональдом Трампом, который всерьез планирует присоединить Венесуэлу к Штатам.
Ян Брацкий 11-05-2026 22:56
© Фото: Marcos Salgado Xin Hua Global Look Press

Венесуэла никогда не станет 51-м штатом США. С таким заявлением выступила уполномоченный президент республики Делси Родригес.

«Этого никогда не предполагалось, потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости», - цитирует ее телеканал NTN24.

Ранее журналист телеканала Fox News Джон Робертс рассказал о своем телефоном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер рассказал о планах присоединить Венесуэлу к Штатам, пишет RT.

Ранее Вашингтон юридически признал новые власти Боливарианской республики во главе с Делси Родригес. Об этом заявил сам Трамп. Прежнее руководство страны в лице Николаса Мадуро дожидается суда в США по обвинению якобы в торговле наркотиками. В начале января Мадуро вместе с женой выкрали американские военные и переправили в Нью-Йорк.

После этого Дональд Трамп заявил, что Штаты берут на себя управление Венесуэлой и будут блокировать всю ее нефтяную торговлю, если сделки не будут одобрены Белым домом. Со времени свержения законных властей Венесуэлы, Штаты продали более 100 тысяч баррелей ее нефти и планируют удвоить этот объем в ближайшее время.

#сша #Трамп #венесуэла #каракас #Родригес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 