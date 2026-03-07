МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США юридически признали нынешнее правительство Венесуэлы

Посоле силового захвата Николаса Мадуро исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили его соратницу Делси Родригес.
Ян Брацкий 07-03-2026 19:38
© Фото: Marco Salgado XinHua Global Look Press

Власти США на официальном уровне признали нынешнее правительство Венесуэлы во главе с Делси Родригес. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на саммите «Щит Америки».

«Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы юридически признали их», - сказал Трамп.

Напомним, в ночь на третье января Пентагон провел военную операцию против официального Каракаса. Американские коммандос высадились с вертолетов и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Их обвинили в «наркотерроризме» и переправили в Нью-Йорк, где они дожидаются вердикта суда.

После захвата лидера Боливарианской Республики Трамп заявил, что Вашингтон берет на себя управление Венесуэлой и будет блокировать всю ее торговлю нефтью, если сделки осуществляются без согласия Штатов. Исполняющей обязанности президента назначили соратницу Мадуро Делси Родригес.

Спустя месяц она встретилась с новым поверенным в делах США Луарой Догу в Каракасе. После этого последовали заявления из Белого дома. Трамп сообщил, что США удалось наладить «весьма позитивные» отношения с действующим руководством Венесуэлы. В тоже время госсекретарь Марко Рубио пригрозил силовыми методами для обеспечения максимального содействия Штатам со стороны администрации Родригес.

#сша #Трамп #венесуэла #мадуро #Родригес
