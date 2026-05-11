Fox News: Трамп всерьез рассматривает присоединение Венесуэлы к США

Ранее Белый дом заявил о продаже 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти и планах удвоить этот объем в ближайшие месяцы.
Ян Брацкий 11-05-2026 20:38
Президент США Дональд Трамп намерен сделать Венесуэлу 51-м штатом. Планами американского лидера относительно латиноамериканской страны поделился журналист телеканала Fox News Джон Робертс.

«Только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Он сказал мне, что всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом», - написал он в соцсети X.

Напомним, а начале года американский спецназ выкрал президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, после чего тайно переправил супружескую чету в Нью-Йорк. Там их обвинили в «накротерроризме» и держат в тюрьме в ожидании суда.

После этого Вашингтон заявил о своих правах на венесуэльскую нефть и планах инвестировать в добычу углеводородов до $100 млрд. По условиям новых соглашений с Каракасом, все деньги от продажи его нефти аккумулируются на подконтрольных Вашингтону счетах. Американцы решают, как распоряжаться этими деньгами. Кроме того, Трамп потребовал от новых властей Венесуэлы разорвать отношения с Россией, Китаем, Индией, КНДР и Кубой.

С момента свержения власти в южноамериканской стране, США продали уже 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Об этом ранее заявил Трамп. Перед продажей нефть перерабатывается на заводах в Техасе, уточнил он. Глава Белого дома также анонсировал планы по удвоению объема проданных баррелей в ближайшее время.

