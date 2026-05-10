Эстония дополнительно выделит на укрепление границы с Россией 17 миллионов евро. Об этом заявил портал национального гостелерадио ERR.

Уточняется, что решение было принято эстонским правительством в рамках уточнения госбюджета на текущий год. Также в министерстве обороны страны предложили ускорить финансирование завода по производству взрывчатки. Начать выделять средства хотят уже в текущем году, а не в 2027-2028 годах.

По словам главы МВД страны Игоря Таро, выделение дополнительных средств на укрепление границы будет важной новостью в общеевропейском контексте. Он подчеркнул, что речь идет и о «внешней границе Евросоюза».

По словам Таро, решение правительства дает уверенность в том, что Эстония сможет продолжать запланированные работы. Он заявил, что строительство «лучшей и самой безопасной внешней границы» Европы завершится в 2027 году.

Ранее в стране стартовали крупнейшие военные учения «Весенний шторм» с участием Украины. Всего в них принимают участие военнослужащие из 15 стран. Сообщалось, что целью учений заявлена отработка планирования и проведения оборонительных операций в сотрудничестве между эстонскими военнослужащими и их союзниками в условиях, имитирующих войну с применением обычных видов вооружения. Учения завершатся 1 июня. В них принимают участие в общей сложности 12 тысяч военнослужащих.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что Москва примет меры в случае размещения в Эстонии ядерного оружия, направленного на Россию. В таком случае на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. Пресс-секретарь президента добавил, что Эстония должна это «четко понимать». При этом Песков подчеркнул, что Россия никогда не угрожала и не угрожает странам ЕС. Заявление было сделано в ответ на слова главы эстонского МИД Маргуса Цахна. Он сказал, что Эстония может разместить на своей территории ЯО, если в этом возникнет необходимость у НАТО.

В последние годы отмечается беспрецедентная активность Североатлантического альянса у западных границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В российском дипломатическом ведомстве заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но Запад должен отказаться от курса на милитаризацию.