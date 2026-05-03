В Эстонии стартовали крупнейшие в стране военные учения с участием Украины

В Эстонии начались крупнейшие в стране ежегодные военные учения «Весенний шторм». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В мероприятиях принимают участие военные из 15 стран-союзников по НАТО и Украины.

«Целью является отработка планирования и проведения оборонительных операций в сотрудничестве между эстонскими военнослужащими и союзниками в условиях, имитирующих войну с применением обычных видов вооружения», - говорится в сообщении.

Учения завершатся 1 июня. В них принимают участие в общей сложности 12 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось о том, что Эстония побоялась задерживать российские суда в Балтийском море. Кроме того, Москва предостерегла страны Балтии из-за открытия неба украинским дронам.