Путин отметил, что РФ готова работать со странами Запада, «но на равных»

Россия готова работать со странами Запада, «но на равных». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии.

«Мы готовы с вами работать. И с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами. Но на равных. При уважительном отношении друг к другу», - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что в случае, если к этому удастся прийти, выиграют все стороны. Кроме того, он назвал чушью заявления о том, что Россия готовится напасть на Европу.

Ранее российский лидер заявил, что новых специальных военных операций не будет, если к Российской Федерации будут относиться уважительно. В качестве примера такого «неуважения», о котором говорил Владимир Путин, президент привел расширение НАТО на восток, которое он охарактеризовал как обман.