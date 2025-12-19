МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин отметил, что РФ готова работать со странами Запада, «но на равных»

Глава государства подчеркнул, что все стороны будут в выигрыше от взаимовыгодного сотрудничества.
Глеб Владовский 19-12-2025 15:00
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова работать со странами Запада, «но на равных». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии.

«Мы готовы с вами работать. И с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами. Но на равных. При уважительном отношении друг к другу», - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что в случае, если к этому удастся прийти, выиграют все стороны. Кроме того, он назвал чушью заявления о том, что Россия готовится напасть на Европу.

Ранее российский лидер заявил, что новых специальных военных операций не будет, если к Российской Федерации будут относиться уважительно. В качестве примера такого «неуважения», о котором говорил Владимир Путин, президент привел расширение НАТО на восток, которое он охарактеризовал как обман.

#в стране и мире #Запад #Сотрудничество #взаимоуважение #Итоги года с Владимиром Путиным
