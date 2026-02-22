Москва примет меры в случае размещения в Эстонии ядерного оружия, направленного на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие» - сказал Песков автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента добавил, что Эстония должна это «четко понимать». По словам представителя Кремля, Москва всегда будет делать все необходимое для обеспечения безопасности. Тем более, когда речь идет о ядерном сдерживании. При этом Песков подчеркнул, что Россия никогда не угрожала и не угрожает странам ЕС.

В среду глава эстонского МИД Маргус Цахна сказал, что Эстония разместить на своей территории ядерное оружие, если в этом возникнет необходимость у НАТО. В последние годы отмечается беспрецедентная активность Североатлантического альянса у западных границ России. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию.

Глава Нацразведки США Тулси Габбард обвинила ЕС во лжи в заявлениях о планах России напасть на Европу. На своей странице в соцсетях она написала, что подстрекатели войны «глубинного государства» и их пропагандистские СМИ пытаются подорвать усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине и, соответственно, в Европе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не собирается нападать на Евросоюз, однако в случае необходимости Москва будет готова дать полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в соответствии с доктринальными документами.

В ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линии президент России Владимир Путин говорил, что наша страна готова работать со странами Запада, «но на равных». Глава государства отметил, что в случае, если к этому удастся прийти, выиграют все стороны. Кроме того, он назвал чушью заявления о том, что Россия готовится напасть на Европу.