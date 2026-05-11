Захарова прокомментировала возможное участие Каллас в диалоге с Россией

До этого сама глава евродипломатии исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией.
Сергей Дьячкин 11-05-2026 21:10
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом прокомментировала сообщения о том, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать переговорщиком в будущем диалоге с Москвой.

«Зря», - сказала Захарова.

До этого Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией. При этом она подчеркнула, что главы МИД стран Евросоюза обсудят возможный диалог с Москвой. Каллас заявила, что Шредер известен как лоббист российских компаний. Если бы он представлял ЕС, это создало бы конфликт интересов, поскольку он бы сидел за столом переговоров с обеих сторон, заявила еврокомиссар. Каллас подтвердила, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможность переговоров с Россией в конце мая. Предположительно, это произойдет на неформальной встрече на Кипре 26-27 мая. Участники будут обсуждать «список европейских требований к России» для начала переговоров.

Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что в качестве переговорщика от Евросоюза его бы устроил Шредер. Глава государства отметил, что важно, чтобы европейцы выбрали лидера, которому они доверяют и который не делал оскорбительных заявлений в адрес России.

Ранее Захарова говорила, что глава евродипломатии могла бы занять призовое место в соревнованиях по поросячьему визгу. Она добавила, что заявления Каллас «по-настоящему свинские». Поэтому, по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, власти Эстонии могли бы просто предоставить запись с заявлениями своего евродипломата и «она бы победила».

Также официальный представитель МИД России называла сатанизмом награждение Каллас орденом княгини Ольги. Захарова уточнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени, которым отмечают выдающиеся заслуги женщин.

