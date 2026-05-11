Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика с РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией. Она подчеркнула, что главы МИД стран Евросоюза обсудят возможный диалог с Москвой.

Каллас заявила, что Шредер известен как лоббист российских компаний. Если бы он представлял ЕС, это создало бы конфликт интересов, поскольку он бы сидел за столом переговоров с обеих сторон, заявила еврокомиссар. Эти слова были сказаны после прибытия на встречу глав МИД стран Европейского союза, передает ТАСС.

Каллас подтвердила, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможность переговоров с Россией в конце мая. Предположительно, это произойдет на неформальной встрече на Кипре 26-27 мая. Участники будут обсуждать «список европейских требований к России» для начала переговоров.

Ранее Владимир Путин заявил, что в качестве переговорщика от Евросоюза его устроил бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Президент отметил, что важно, чтобы европейцы выбрали лидера, которому они доверяют и который не делал оскорбительных заявлений в адрес России.

Позже в правительстве Германии исключили кандидатуру Шредера для переговоров с Москвой. Эту роль могут доверить президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.