Захарова: Каллас могла бы победить на соревнованиях по поросячьему визгу

По словам дипломата, такие соревнования проводятся регулярно на территории стран Евросоюза.
Глеб Владовский 26-04-2026 23:01
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Глава евродипломатии Кая Каллас могла бы занять призовое место в соревнованиях по поросячьему визгу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала информацию о том, что в Эстонии прошли состязания по имитации поросячьего визга. Дипломат отметила, что такие мероприятия в странах Евросоюза проводятся регулярно.

«В Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», - сказала Захарова в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ранее официальный представитель МИД России назвала сатанизмом награждение главы европейской дипломатии Кайи Каллас орденом княгини Ольги. Захарова уточнила, что Владимир Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени, которым отмечают выдающиеся заслуги женщин.

