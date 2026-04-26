Глава евродипломатии Кая Каллас могла бы занять призовое место в соревнованиях по поросячьему визгу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала информацию о том, что в Эстонии прошли состязания по имитации поросячьего визга. Дипломат отметила, что такие мероприятия в странах Евросоюза проводятся регулярно.

«В Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», - сказала Захарова в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ранее официальный представитель МИД России назвала сатанизмом награждение главы европейской дипломатии Кайи Каллас орденом княгини Ольги. Захарова уточнила, что Владимир Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени, которым отмечают выдающиеся заслуги женщин.