Несколько европейских стран отказались предоставить ВСУ ракеты для ПВО Patriot. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

В материале отмечается, что ранее администрация президента США Дональда Трампа убеждала несколько европейских стран отправить Украине свои запасы ракет для Patriot. Однако некоторые из них отказались, опасаясь, что это может ослабить их собственную оборону. При этом, как отметили собеседники газеты, оборудование, предоставленное через программу PURL, не соответствует требованиям, которые предъявлял киевский режим.

Сообщалось, что ФРГ и Украина продолжат сотрудничество в области создания дальнобойных беспилотников. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус во время своей рабочей поездки в Киев. Он назвал Киев и Берлин «стратегическими партнерами» и пообещал не только продолжать поддержку оборонных предприятий Украины, но и развивать структурирование и долгосрочное партнерство. Главы министерств двух стран подписали письмо о намерениях по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов.

До этого старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов в разговоре со «Звездой» объяснил, что визит Писториуса в Киев сложно назвать неожиданным, поскольку ФРГ и Украина давно пытаются развивать сотрудничество в оборонной сфере. По словам ученого, сотрудничество с Украиной в оборонной сфере сейчас является одной из составных частей немецкой военной реформы. Поэтому в визитах на Украину первых лиц ФРГ и профильных министерств «большого сюрприза нет».

Ранее в Нидерландах заявили, что передадут 20 тюремных автобусов Украине. Как отметила государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Клаудия ван Брюгген, в нынешней ситуации Украина нуждается во всем. Это включает также оборудование для работы тюремной системы. По ее словам, передавая автобусы, Нидерланды оказывают поддержку Киеву и обеспечивают безопасность украинцам.