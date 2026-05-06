МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нидерланды передадут Украине 20 тюремных автобусов

Сейчас Киев нуждается во всем. Это включает в себя и оборудование для функционирования тюрем, отметила нидерландский чиновник Клаудия ван Брюгген.
Андрей Юдин 06-05-2026 14:13
© Фото: Rob Romer, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Нидерланды передадут 20 тюремных автобусов Украине. Об этом сообщили на официальном сайте правительства королевства.

Как отметила государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Клаудия ван Брюгген, в нынешней ситуации Украина нуждается во всем. Это включает также оборудование для работы тюремной системы. Передавая автобусы, Нидерланды оказывают поддержку Киеву и обеспечивают безопасность украинцам.

Как отмечается в материале, четыре автобуса уже передали во Львове, а остальные поступят до конца 2026 года.

Ранее Украина и Нидерланды подписали соглашение о совместном производстве беспилотников.

#в стране и мире #Украина #Нидерладны #автобусы #спецтехника
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 