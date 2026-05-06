Нидерланды передадут Украине 20 тюремных автобусов

Нидерланды передадут 20 тюремных автобусов Украине. Об этом сообщили на официальном сайте правительства королевства.

Как отметила государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Клаудия ван Брюгген, в нынешней ситуации Украина нуждается во всем. Это включает также оборудование для работы тюремной системы. Передавая автобусы, Нидерланды оказывают поддержку Киеву и обеспечивают безопасность украинцам.

Как отмечается в материале, четыре автобуса уже передали во Львове, а остальные поступят до конца 2026 года.

Ранее Украина и Нидерланды подписали соглашение о совместном производстве беспилотников.