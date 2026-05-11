Германия и Украина продолжат сотрудничество в области создания дальнобойных беспилотников. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус во время своей рабочей поездки в Киев.

«Занимаемся развитием предприятий между Германией и Украиной. И это, конечно, касается, в частности, совместной разработки и производства беспилотников с разной дальностью полета - от менее 100 км до 1500 км», - приводят слова Писториуса украинские издания.

Писториус также назвал Киев и Берлин «стратегическими партнерами» и пообещал не только продолжать поддержку оборонных предприятий Украины, но и развивать структурирование и долгосрочное партнерство. Главы министерств двух стран подписали письмо о намерениях по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов.

Берлин и Киев давно сотрудничают в сфере беспилотных технологий. Ранее Минобороны России опубликовало список адресов иностранных предприятий, на которых производятся ударные дроны или их компоненты в интересах украинских боевиков. Значительная часть таких заводов расположена на территории Германии.

В российском оборонном ведомстве предупредили европейских союзников киевского режима о непредсказуемых последствиях сценариев украинских атак против России с использованием БПЛА, собранных на европейских конвейерах. В частности, такие заводы расположены в Германии, Великобритании, Дании, Латвии и Литве, Польше, Чехии, Италии и Израиле, а также в Испании и Турции.