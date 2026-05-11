Политолог не увидел в приезде Писториуса в Киев «большого сюрприза»

Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев сложно назвать неожиданным, поскольку ФРГ и Украина давно пытаются развивать сотрудничество в оборонной сфере. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

С его слов, сотрудничество с Украиной в оборонной сфере сейчас является одной из составных частей немецкой военной реформы. Поэтому в визитах на Украину первых лиц ФРГ и профильных министерств «большого сюрприза нет».

«Это направление является одной из составных частей военной реформы, которая сейчас проходит в ФРГ <…> В этой связи мы можем видеть довольно близкие контакты между первыми лицами ФРГ и Украины и профильными министерствами», - поделился специалист.

Собеседник добавил, что Германия стремится использовать опыт боевых действий на Украине для модернизации собственных вооруженных сил. По его мнению, такие визиты носят формальный характер, поэтому «не так важно, как часто Писториус приезжает в Киев и общается со своими украинскими коллегами». Это прописано в руководящих документах и реализуется, исходя из тех конкретных действий, которые предпринимает немецкая сторона.

Напомним, сегодня Борис Писториус прибыл в Киев с незапланированным визитом. О его приезде известно только то, что он собирается поговорить о расширении сотрудничества в области вооружений с Украиной.