Представитель ЕК дала оценку угрозе распространения хантавируса

Угроза распространения хантавируса в странах Евросоюза на данный момент оценивается как низкая. Об это заявила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова.

«Риск заражения хантавирусом для населения Европы в целом в настоящее время оценивается как низкий», - сказала она.

Представитель ЕК добавила, что обеспечение здоровья европейцев является главным приоритетом Еврокомиссии. Также она объявила о введении режима гражданской обороны для эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где начала распространяться инфекция.

Напомним, вспышка хантавируса произошла в начале мая на судне, следовавшем их Аргентины в Кабо-Верде. По данным ВОЗ, семь человек заражены, а трое погибли.

Пару часов назад у двух американцев, которые находились на борту MV Hondius, обнаружили хантавирус. У одного из них наблюдается обычное недомогание, а у другого ПЦР-тест подтвердил вирус со штаммом «Андес».

До этого биолог объяснил, чем опасен новый вирус. По словам специалиста, хантавирус - это геморрагическая лихорадка, при которой лопаются кровеносные сосуды и происходит кровоизлияние. Известно, что погибшие на лайнере умерли от сердечно-легочной недостаточности. Вирусолог считает, что на прогулочном корабле просто не смогли оказать квалифицированную помощь.