Житель Дербента рассказал подробности спасения матери с детьми из тонувшей машины

Житель Дербента Магомед Амиралиев спас маму с четырьмя детьми из машины, которая стремительно уходила под воду из-за наводнения в городе. Подробности импровизированной спасательной операции рассказали «Звезде» ее участники.

Машина заглохла прямо посреди дороги из-за сильного наводнения. До прихода Амиралиева Лейла Магомедова пыталась дозвониться до служб спасения, но связи не было.

Магомед смог вырвать дверь авто и вынести годовалого мальчика, старших детей Лейла передавала через люк на крыше. Саму женщину вместе с иномаркой вытянули на тросе только через полчаса. Момент спасения попал на камеры.

«Он сам нашел эвакуатор, на нем забрал машину к себе во двор. Когда я ему протянула деньги, я говорю: "Брат, это тебе за эвакуатор. Остальное - муж придет, отблагодарит". Он у меня не взял этих денег, сказал, что мы и так получили большой ущерб, потеряв машину», - рассказал Лейла.

По словам самого Амиралиева, он сразу привлек к спасению водителя «Газели», который с помощью троса вытащил автомобиль на буксире. Мужчина переживал, что в машине может произойти замыкание, потому что фары работали.

После Магомед пригласил мать с детьми к себе домой, где накормил и отогрел их. Затопленную машину пригнали во двор к Амиралиеву на эвакуаторе. Лейла хотела отблагодарить своего спасителя деньгами, но Магомед отказался.

Ранее стало известно о том, что в дагестанском селе Новый Цилитль уровень воды поднялся до 1,5 метра. Синоптик Александр Шувалов в разговоре со «Звездой» допустил ослабление ливней в регионе с 7 апреля. Количество эвакуированных жителей из-за прорыва дамбы достигло 4 000 человек.