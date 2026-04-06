В Дагестане из-за прорыва дамбы эвакуировали свыше 4 000 человек

В Дагестане в связи с прорывом дамбы эвакуировали свыше 4 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Вывезены 4 165 человек, в том числе 823 ребенка. Для жителей развернуты шесть пунктов временного размещения: в одном находятся 94 человека, в том числе 15 детей, остальные убыли к родственникам», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия движение на 917-м километре автодороги федерального значения Р-217 «Кавказ» ограничено. Кроме того, в реку Дарвагчай опрокинулись два автомобиля, погибли два человека, в том числе ребенок.

Ранее в Сети появились кадры подтопления, в результате которого в Махачкале смыло дом. Соседние многоэтажки также находятся в аварийном состоянии из-за затопления.