В дагестанском селе Новый Цилитль уровень воды поднялся до 1,5 метра

Уровень воды в дагестанском селе Новый Цилитль поднялся до 1,5 метра. Пострадавшие от наводнения вынуждены ночевать в местной мечети.

Днем они пытаются вынести уцелевшие вещи, помогают жители других районов - привозят одежду и продукты. Сотрудники правоохранительных органов собирают материалы для оценки материального ущерба. В Новом Цилитле от стихии пострадали около 80% всех участков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. 7 апреля пройдет совещание для обсуждения ситуации в республике.

Синоптик Александр Шувалов в разговоре со «Звездой» допустил ослабление ливней в Дагестане с 7 апреля. Количество эвакуированных жителей из-за прорыва дамбы достигло 4 000 человек.