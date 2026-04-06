Синоптик допустил ослабление ливней в Дагестане со вторника

По словам Шувалова, новые подтопления не ожидаются.
Глеб Владовский 06-04-2026 12:00
Продолжающиеся в Дагестане сильные ливни пойдут на ослабление во вторник. Такое предположение сделал в разговоре со «Звездой» синоптик Александр Шувалов.

«Со вторника там все пойдет на ослабление. (Ожидаются. - Прим. ред.) два выхода очень мощных южных циклонов на Южный Кавказ, Дербент, Махачкалу, Грозный и Северную Осетию. Так что ситуация в общем-то достаточно прозрачная и предсказуемая», - рассказал он.

По словам эксперта, согласно действующей модели поведения погоды, ливни оценивались как сильные. Кроме того, в ближайшее время новые подтопления не ожидаются. Все ограничится только пострадавшими от стихии регионами.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате прорыва дамбы эвакуировали свыше 4 000 человек.

