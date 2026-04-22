В Кремле назвали террористическими удары ВСУ по Сызрани

Удар украинских БПЛА по Сызрани носят террористический характер. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры — это реальность, с которой мы сталкиваемся. Именно поэтому продолжается специальная военная операция», - подчеркнул Песков.

Беспилотники ВСУ атаковали Сызрань утром 22 апреля. В результате обрушилась часть жилого дома, погибли женщина и ребенок. Еще 12 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.

В регионе ввели режим ЧС. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что ликвидация последствий атаки дронов ВСУ проводится четко и сплоченно.