СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по дому в Сызрани

Не менее 11 украинских БПЛА ударили по Сызрани утром 22 апреля, сообщили в СК. Погибли местная жительница и ребенок - их тела извлеки из-под завалов дома, где обрушился подъезд.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Повреждены жилые дома и гражданские объекты. Следователи осматривают места происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Сызрани утром. После взрыва частично обрушился подъезд. По данным губернатора Самарской области, пострадали 12 человек - троих госпитализировали. Жильцов эвакуировали.

Позднее стало известно о повреждении еще одной многоэтажки. Глава региона выразил соболезнования и пообещал оказать помощь близким погибших.