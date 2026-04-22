СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по дому в Сызрани

Погибли местная жительница и ребенок.
Дима Иванов Алина Копаева 22-04-2026 13:13
Не менее 11 украинских БПЛА ударили по Сызрани утром 22 апреля, сообщили в СК. Погибли местная жительница и ребенок - их тела извлеки из-под завалов дома, где обрушился подъезд.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Повреждены жилые дома и гражданские объекты. Следователи осматривают места происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Сызрани утром. После взрыва частично обрушился подъезд. По данным губернатора Самарской области, пострадали 12 человек - троих госпитализировали. Жильцов эвакуировали.

Позднее стало известно о повреждении еще одной многоэтажки. Глава региона выразил соболезнования и пообещал оказать помощь близким погибших.

#в стране и мире #Теракт #Самарская область #ВСУ #Следственный комитет #мирные жители #сызрань #БПЛА ВСУ
