МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сызрани после атаки дронов ввели режим ЧС

Глава региона сообщил об этом в своем аккаунте в мессенджере MAX.
Дарья Неяскина 22-04-2026 17:56
© Фото: mchs_official, Max.ru

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в границах городского округа Сызрань после массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание RT.

«В границах городского округа Сызрань введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера», - сообщил глава региона в своем аккаунте в мессенджере MAX.

По его словам, все мероприятия по устранению последствий удара проводятся четко и сплоченно.

Напомним, что утром 22 апреля ВСУ атаковали Сызрань, применив 11 дронов. В результате обрушилась часть жилого дома. Жертвами стали два человека - женщина и ребенок. Еще 12 граждан получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте.

#в стране и мире #Теракт #мирные жители #сызрань #БПЛА ВСУ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 