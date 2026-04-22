Два человека погибли в результате обрушения подъезда дома в Сызрани

Предварительно, под обломками больше никого нет.
Тимур Юсупов 22-04-2026 09:53
© Фото: РИА Новости

Тела двух погибших извлекли из-под завалов дома в Сызрани, обрушившегося после удара дрона ВСУ. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно имеющейся информации, под обломками здания больше никого нет. Всем выжившим и эвакуированным жителям дома оказана необходимая помощь. Развернуты пункты временного размещения.

Трагедия произошла в ночь на 22 апреля. В ходе массированного налета украинских беспилотников на Самарскую область было повреждено жилое многоэтажное здание, из-за чего произошло частичное обрушение одного из подъездов. 

«Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные - враг воспользуется этим», - обратился к жителям региона губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава области также выразил искренние соболезнования семьям погибших, назвав случившееся бесчеловечным преступлением против мирного населения.

Ранее сообщалось, что двенадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани из-за атаки БПЛА. Из-под завалов удалось достать четырех человек.

#МЧС #Обрушение дома #сызрань #атака всу #БПЛА ВСУ
