Два человека погибли в результате обрушения подъезда дома в Сызрани

Тела двух погибших извлекли из-под завалов дома в Сызрани, обрушившегося после удара дрона ВСУ. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно имеющейся информации, под обломками здания больше никого нет. Всем выжившим и эвакуированным жителям дома оказана необходимая помощь. Развернуты пункты временного размещения.

Трагедия произошла в ночь на 22 апреля. В ходе массированного налета украинских беспилотников на Самарскую область было повреждено жилое многоэтажное здание, из-за чего произошло частичное обрушение одного из подъездов.

«Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные - враг воспользуется этим», - обратился к жителям региона губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава области также выразил искренние соболезнования семьям погибших, назвав случившееся бесчеловечным преступлением против мирного населения.

Ранее сообщалось, что двенадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани из-за атаки БПЛА. Из-под завалов удалось достать четырех человек.