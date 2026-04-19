Число пострадавших после обрушения подъезда в Сызрани выросло до 12

Число пострадавших в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в Сызрани выросло до 12, повреждены две многоэтажки, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Под завалами, предположительно, остаются 2 человека. Трое пострадавших госпитализированы», - написал глава региона, добавив, что остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

Спасательные работы продолжаются на месте обрушения подъезда. Угрозы конструкциям второго дома, по которому ударил БПЛА, нет, подчеркнул Федорищев.

Ранее стало известно, что украинский дрон упал во дворе дома в центре Курска, повреждена крыша многоквартирного дома.