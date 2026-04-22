МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сызрани два человека оказались под завалами рухнувшего после удара БПЛА дома

Четверых жителей многоэтажки, включая ребенка, уже удалось спасти из под обломков.
Тимур Юсупов 22-04-2026 06:25
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Подъезд жилого многоквартирного дома частично обрушился после удара дрона ВСУ в Сызрани. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Здание получило повреждения в результате массированной атаки вражеских БПЛА на регион. По имеющимся данным, из под завалов удалось спасти четверых человек, включая одного ребенка.

На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды, а также пожарные подразделения МЧС России. Согласно предварительной информации, под завалами могут находиться еще двое человек, в том числе несовершеннолетний.

Жильцов уцелевших подъездов дома эвакуировали в оперативно развернутый пункт временного размещения. Налет беспилотников на регион продолжается.

Ранее трое жителей Таганрога были ранены в результате воздушной атаки ВСУ. Серьезные повреждения получили несколько коммерческих предприятий, здание Таганрогского механического колледжа и более десяти автомобилей. 

#Самарская область #Обрушение дома #сызрань #БПЛА ВСУ #атака дронов всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 