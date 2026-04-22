В Сызрани два человека оказались под завалами рухнувшего после удара БПЛА дома

Подъезд жилого многоквартирного дома частично обрушился после удара дрона ВСУ в Сызрани. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Здание получило повреждения в результате массированной атаки вражеских БПЛА на регион. По имеющимся данным, из под завалов удалось спасти четверых человек, включая одного ребенка.

На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды, а также пожарные подразделения МЧС России. Согласно предварительной информации, под завалами могут находиться еще двое человек, в том числе несовершеннолетний.

Жильцов уцелевших подъездов дома эвакуировали в оперативно развернутый пункт временного размещения. Налет беспилотников на регион продолжается.

Ранее трое жителей Таганрога были ранены в результате воздушной атаки ВСУ. Серьезные повреждения получили несколько коммерческих предприятий, здание Таганрогского механического колледжа и более десяти автомобилей.