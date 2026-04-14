ЗАГС чуть не указал отцом четвертого ребенка Лерчек ее бывшего мужа

У четвертого ребенка блогера Лерчек в графе «отец» свидетельства о рождении мог быть записан Артем Чекалин, поскольку в ЗАГС не поступило свидетельство о расторжении брака пары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на один из столичных органов власти.

В конце февраля блогер Лерчек (Валерия Чекалина) родила четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Он является уроженцем Аргентины.

«В момент оформления новорожденного в органах ЗАГС оказалось, что в отделе отсутствует свидетельство о расторжении брака пары, поэтому в графе "отец" мог появиться Артем Чекалин», - рассказал собеседник агентства.

Позднее недостающий документ предоставили в ЗАГС. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака. У них есть трое детей. Сейчас Лерчек проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина от рака желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах.

Накануне экс-супруга блогера осудили на семь лет колонии за аферу с деньгами от фитнес-марафонов. Такое решение принял Гагаринский суд Москвы. Артема Чекалина взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Он признан виновным в совершении незаконных финансовых операций на сумму более 250 миллионов рублей.

Также Чекалину предстоит выплатить штраф в размере 194,5 миллиона рублей. Защита уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Сам Чекалин в ходе заседания суда просил назначить ему условный срок. Суд учел наличие у осужденного троих малолетних детей и пожилых родителей. Также суд зачел ему срок, проведенный под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Чекалин в выходные попрощался с детьми и признался им, что, возможно, уже не вернется домой. Дети восприняли информацию эмоционально и расплакались. Чекалин подчеркнул, что идет на заседание суда с чистой совестью. По его словам, он знает, что не виноват в преступлениях, в которых его обвиняют.

Чекалин рассказывал «Звезде», что 10-летние двойняшки и 3-летний сын от брака с Лерчек живут именно с ним. По его словам, все родные и близкие сплотились и делают все возможное, чтобы помочь его бывшей супруге, у которой диагностировали рак. Диагноз был подтвержден после того, как Валерия родила в конце февраля четвертого ребенка.