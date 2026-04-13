Суд приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии

Экс-супруг блогера Валерии Чекалиной получил семь лет колонии за аферу с деньгами от фитнес-марафонов. Такое решение принял Гагаринский суд Москвы. Артема Чекалина взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Он признан виновным в совершении незаконных финансовых операций на сумму более чем в 250 миллионов рублей.

«Признать Чекалина Артема Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить подсудимому 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - говорится в приговоре.

Кроме того, Чекалину предстоит выплатить штраф в 194,5 миллиона рублей. Защита уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Сам Чекалин в ходе заседания суда просил назначить ему условный срок. Суд учел наличие у осужденного троих малолетних детей и пожилых родителей. Также суд зачел ему срок, проведенный под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Чекалин в выходные попрощался с детьми и признался им, что, возможно, уже не вернется домой. Дети восприняли информацию эмоционально и расплакались. Чекалин подчеркнул, что идет на заседание суда с чистой совестью. По его словам, он знает, что не виноват в преступлениях, в которых его обвиняют.