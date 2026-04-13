МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Чекалин перед приговором объяснил детям, что может не вернуться домой

По словам блогера, он идет на заседание с чистой совестью, поскольку знает, что не виноват в преступлениях, в которых его обвиняют.
Сергей Дьячкин 13-04-2026 14:11
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Сегодня суд должен вынести приговор блогеру Артему Чекалину. Перед заседанием он рассказал журналистам о тяжелых переживаниях, связанных с возможным исходом процесса.

Чекалин сообщил, что в выходные попрощался с детьми и признался им, что, возможно, уже не вернется домой. Дети восприняли информацию эмоционально и расплакались.

«Были детские слезы, детское разочарование, и им и так тяжело, что мама у них болеет, непонятно, что будет», - приводит слова блогера Life.ru.

Чекалин подчеркнул, что идет на заседание с чистой совестью. По его словам, он знает, что не виноват в преступлениях, в которых его обвиняют.

До этого сообщалось, что Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с полным погашением задолженности перед налоговыми органами. На заседании 17 марта представитель Чекалиной рассказал о перечислении 176 миллионов рублей на ее налоговый счет. Он подчеркнул, что эта сумма превышает объем заявленных требований. Судья отмечала, что денежные средства поступили от третьего лица, при этом представитель блогера отказался уточнить, кто произвел платеж.

Ранее Чекалин рассказывал «Звезде», что 10-летние двойняшки и 3-летний сын от брака с Лерчек живут именно с ним. По его словам, все родные и близкие сплотились и делают все возможное, чтобы помочь его бывшей супруге, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. Она уже начала проходить курс химиотерапии. Диагноз был подтвержден после того, как Валерия родила в конце февраля.

#суд #Приговор #блогер #судебный процесс #артем чекалин #лерчек
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 