МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бывший муж Лерчек рассказал детям, что у мамы рак

По словам Артема Чекалина, все близкие объединились, чтобы ей помочь.
Владимир Рубанов 16-03-2026 12:00
© Фото: Shatokhina Natalya, news.ru, Global Look Press

Детям блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сообщили об онкологии мамы. Об этом «Звезде» рассказал ее бывший муж Артем Чекалин. Сейчас 10-летние двойняшки и 3-летний сын живут именно с ним.

«Я им рассказал», - сообщил Артем.

Чекалин добавил, что сейчас все родные и близкие сплотились и делают все возможное, чтобы помочь Лерчек. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. Она уже начала проходить курс химиотерапии. Диагноз был подтвержден, после того как Валерия родила в конце февраля.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов и незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей. Адвокат Максим Блинов заявил, что из-за болезни суд может временно приостановить процесс. Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева предложила освободить блогера из-под ареста. Следующее заседание суда назначено на понедельник, 16 марта.

#суд #онкология #рак #наш эксклюзив #Домашний арест #артем чекалин #валерия чекалина #лерчек
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 