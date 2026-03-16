Бывший муж Лерчек рассказал детям, что у мамы рак

Детям блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сообщили об онкологии мамы. Об этом «Звезде» рассказал ее бывший муж Артем Чекалин. Сейчас 10-летние двойняшки и 3-летний сын живут именно с ним.

«Я им рассказал», - сообщил Артем.

Чекалин добавил, что сейчас все родные и близкие сплотились и делают все возможное, чтобы помочь Лерчек. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. Она уже начала проходить курс химиотерапии. Диагноз был подтвержден, после того как Валерия родила в конце февраля.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов и незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей. Адвокат Максим Блинов заявил, что из-за болезни суд может временно приостановить процесс. Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева предложила освободить блогера из-под ареста. Следующее заседание суда назначено на понедельник, 16 марта.