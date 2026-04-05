Жгите всех - Бог узнает своих: Трамп объявил охоту на папу римского

«Пусть те, у кого есть оружие, сложат его. Пусть те, кто может развязать войну, выберет мир, не навязанный силой, а рожденный в диалоге» - такие слова прозвучали из уст папы римского во время его речи, приуроченной ко дню католической Пасхи. Казалось бы, обычная проповедь, но только не сейчас, когда, судя по последним публикациям, Вашингтон едва не объявил войну Ватикану.

Первым об этом сообщило издание Free Press. По его данным, еще в январе Пентагон вызвал «на ковер» на тот момент посланника католической Церкви в США Кристофа Пьера, которого отчитал заместитель Пита Хегсета Элбридж Колби. Официальные лица Ватикана, на условиях анонимности рассказавшие о встрече журналистам, описали ее как неприятную лекцию и предупреждение, что Соединенные Штаты обладают военной мощью, позволяющей делать все, что им заблагорассудится, и что церкви лучше встать на их сторону.

Скандал подхватили другие издания. Телеканал NBC Чикаго - города, где родился Папа Лев XIV, рассказывает, что причиной ссоры стало выступление понтифика перед дипломатами в Ватикане в начале января. Речь, в которой он призывал к миру, в Вашингтоне сочли критикой американской администрации.

Вскоре после январской речи Папы Льва, представители Пентагона попросили о встрече с теми, кто представляет Папу в Вашингтоне. Тогда Лев XIV говорил о важности международного гуманитарного права и уже в этом свете совсем по-другому воспринимаются последние высказывания Вашингтона и Ватикана.

Как известно, Пит Хегсет каждый месяц проводит в Пентагоне богослужения. В конце марта, в разгар операции на Ближнем Востоке, он произнес перед своими подчиненными следующую молитву.

«Всемогущий Бог, который готовит наши руки к войне, а пальцы к сражению, излей свой гнев на тех, кто замышляет суетные дела и развей их, как солому по ветру. Предоставь нашей армии законные цели для применения насилия», - декларировал политик.

Спустя несколько дней министру войны ответил Папа Римский. Он не стал конкретизировать, кому именно направлены его слова, однако привел цитату из Библии, смысл которой понятен без дополнительных объяснений.

«Наш Бог Иисус, отвергающий войну, которого никто не может использовать для оправдания войны. Он не слышит молитв тех, кто ведет войну, говоря: «Хотя вы и молитесь много, я не услышу вас - на ваших руках много крови».

И, конечно, многие сегодня припоминают, как Трамп, перед выборами папы год назад, называл кардинала из Нью-Йорка лучшим кандидатом на эту должность. Тогда это восприняли, как вмешательство в выборы понтифика.

Припоминают Трампу и его вызвавшую возмущение католиков по всему миру фотографию в образе главы церкви, которую в те дни опубликовал Белый дом, и то, как он, уже в это пасхальное воскресенье, разместил в соцсетях нецензурный пост про иранцев, и сам факт того, что Вашингтон умудрился поссориться с первым в истории папой, родившимся в США.

«Я считаю, что администрация Трампа в очередной раз нагнетает атмосферу. Сама мысль о том, что они пытаются запугать первого папу, родившегося в Америке, просто абсурдна», - заявил американский журналист Майкл Барникл.

Ни Трамп, ни Хегсет пока не комментировали скандал. Пентагон отделался скупым сообщением, что дискуссия с представителем Ватикана была уважительной и разумной. О ней во время недавнего визита в Будапешт спросили вице-президента Джей Ди Вэнса. И тот хоть и сказал, что не хочет обсуждать неподтвержденные утечки, все-таки в миролюбивом тоне высказался, что неплохо было бы во всем разобраться с участием первоисточника, то есть вместе с вызванным в Пентагон кардиналом.

«Я никогда не видел подобных репортажей. Я хотел бы поговорить с кардиналом Кристофом Пьером и с нашими людьми, чтобы выяснить, что на самом деле произошло. Я считаю, что высказывать свое мнение по поводу неподтвержденных историй - это плохая идея, поэтому я не буду этого делать», - заявил Вэнс.

Что интересно, год назад все тот же Вэнс лично встречался с Папой Римским и передал ему приглашение посетить США. Визит планировали на 250-летие независимости Штатов, которое отмечают в этом году. Но после конфликта с Пентагоном Лев XIV решил провести 4 июля на итальянском острове Лампедуза, куда стекаются африканские мигранты. Место, с учетом крайне жесткой миграционной политики Трампа, явно было выбрано не случайно.

Ранее сообщалось, что папа римский Лев XIV оценил вероятность посредничества Ватикана в урегулировании украинского кризиса как крайне малую.