Папа римский ответил Трампу, что не боится его администрации

Папа римский Лев XIV ответил президенту США Дональду Трампу, что не боится его администрации. Его слова приводит OSV News.

Лев XIV добавил, что церковь не относится к политике, а сам он верит в послание Евангелия о миротворчестве. Он подчеркнул, что будет и дальше открыто выступать против войн и стремиться содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.

Ранее Трамп назвал папу римского «ужасным во внешней политике» и «слабым» перед преступностью. По мнению американского лидер , церковь назначила Льва XIV на пост папы «только потому, что он американец». Также Трамп написал, что не хочет папу, который позволяет себе критиковать президента США.

До этого высокопоставленные чиновники Пентагона вызвали в США и отчитали апостольского нунция Ватикана, кардинала Кристофа Пьера за январское обращение папы Льва XIV. В своей речи папа осудил замену дипломатии диалога на «дипломатию силы». Он заявил, что «война снова в моде, а рвение к войне распространяется» и что страны используют силу для утверждения доминирования. Пентагон воспринял эти слова как критику внешней политики администрации Трампа. Военные чиновники, включая заместителя министра обороны по политике Элбриджа Колби, провели с кардиналом Пьером «горькую лекцию».

Глава Пентагона Пит Хегсет ежемесячно проводит в Пентагоне богослужения. В конце марта, в разгар операции на Ближнем Востоке, он произнес перед своими подчиненными молитву, в которой были слова «предоставь нашей армии законные цели для применения насилия». Спустя несколько дней министру войны ответил папа римский. Он не стал конкретизировать, кому именно направлены его слова, однако привел цитату из Библии: «хотя вы и молитесь много, я не услышу вас - на ваших руках много крови».