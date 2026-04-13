Мадьяр заявил, что вернет Венгрии полноправное участие в ЕС и НАТО

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что восстановит полноправное участие своей страны в ЕС и НАТО. Об этом он сказал во время своего выступления на митинге в Будапеште.

Кроме того, Мадьяр пообещал предпринять шаги по укреплению демократии в Венгрии, которую якобы подорвал премьер-министр страны Виктор Орбан. Также он назвал результат выборов «началом новой эры», выразив уверенность, что Венгрия хочет снова двигаться в европейском направлении.

«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», - сказал Мадьяр.

Ранее Виктор Орбан поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Напомним, после обработки более 60% голосов «Тиса» набирает 52,49% голосов. Партия действующего премьер-министра Венгрии «Фидес» отстает почти на 15% (38,83%).