The Times of Israel: ЦАХАЛ готовится возобновить удары по Ирану

ЦАХАЛ готовится к возобновлению боевых действий против Ирана после провала переговоров. Об этом пишет The Times of Israel.

«Скоординированная утечка информации телеканалам указывает на готовность военных к срыву перемирия», - сообщает издание.

Сообщения о подготовке к возобновлению боевых действий появились менее чем через семь дней после вступления в силу двухнедельного перемирия. Оно было заключено при посредничестве Пакистана. Менее суток назад закончились переговоров США и Ирана в Исламабаде. Они не принесли результатов.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что диалог между Вашингтоном и Тегераном проходил в обстановке взаимного недоверия, поэтому никто не рассчитывал на подписание договоренности с первой попытки.

Президент США Дональд Трамп, пообещал, что Америка нанесет новые удары по Ирану в том случае, если Исламская Республика не примет условий Вашингтона. По его словам, американские войска уничтожат все иранские мосты и элекростанции Ирана за полдня. В то же время, Трамп назвал переговоры хорошими, хотя и отметил, что по некоторым ключевым вопросам согласия до сих пор нет. Один из них - ядерный потенциал Ирана.

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов заявило, что США планируют приступить к блокаде всех морских судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, с 13 апреля. Блокада будет распространяться на судна, которые заходят или покидают порты Ирана, в том числе в Персидском и Оманском заливах. Уточняется, что силы американского Центрального командования не будут препятствовать судам, которые следуют транзитом через Ормузский пролив в порты, не принадлежащие Ирану.