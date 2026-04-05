Иран заявил о глубоком недоверии к переговорам с США

Диалог между Вашингтоном и Тегераном проходил в обстановке взаимного недоверия, поэтому никто не рассчитывал на подписание договоренности с первой попытки. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи агентству Mehr.

"Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз. Никто и не имел таких ожиданий", - заявил дипломат.

Напомним, что в субботу Иран и США приступили к переговорам в Исламабаде. Этому предшествовало заявление американского президента Дональда Трампа, сделанное в ночь на среду, о якобы достигнутом с Тегераном перемирии на две недели. Однако уже утром в воскресенье стало известно, что сторонам не удалось выработать общее решение в ходе продолжительных переговоров.

Ранее сообщалось, что диалог перестал клеиться из-за разных взглядов на Ормузский пролив. Соединенные Штаты хотят совместно его контролировать, а Исламская республика не готова делиться самостоятельным правлением с кем-то.