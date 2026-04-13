США заявили о начале морской блокады Ирана с 13 апреля

ВС США не тронут суда, которые следуют транзитом через Ормузский пролив в порты, не принадлежащие Ирану.
Виктория Бокий 13-04-2026 00:14
© Фото: Liu Fang, XinHua, Globallookpress

ВС США планируют приступить к блокаде всех морских судов, заходящих в иранские порты и покидающих их, с 13 апреля. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в соцсети X.

«Силы Центрального командования США начнут блокаду всего морского транспорта, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени в соответствии с указом президента Дональда Трампа», - говорится в сообщении.

Блокада будет распространяться на судна, которые заходят или покидают порты Ирана, в том числе в Персидском и Оманском заливах. Уточняется, что силы американского Центрального командования не будут препятствовать судам, которые следуют транзитом через Ормузский пролив в порты, не принадлежащие Ирану.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял, что война с Ираном грозит миру голодом и «великой депрессией». Он предупредил, что действия США против Исламской Республики могут привести к блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 30% минеральных удобрений и 20% энергоресурсов.

