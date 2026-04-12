Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану, если он не примет условий США

США нанесет новые удары по Ирану в том случае, если исламская республика не примет условий Вашингтона. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президенту США задали вопрос, продолжил ли он атаковать исламскую республику в случае срыва переговоров. В ответ Трамп ответил: «Да, я буду». По его словам, американские войска уничтожат все иранские мосты и элекростанции Ирана за полдня.

Ранее сообщалось о том, что переговоры между США и Ираном в Пакистане прошли напряженно. В то же время, Трамп назвал их хорошими, но оговорился, что по некоторым ключевым вопросам согласия до сих пор нет. Один из них - ядерный потенциал Ирана.

Кроме того, Трамп объявил о блокировке США всех заходящих в Ормузский пролив судов, обещая привлечь союзников. Однако политолог Владимир Шаповалов в беседе со «Звездой» объяснил, что у США нет таких возможностей, а Европа помогать Вашингтону не станет.