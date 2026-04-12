МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану, если он не примет условий США

Переговоры между странами не дали необходимых результатов.
Константин Денисов 12-04-2026 18:54
© Фото: Ircs, Keystone Press Agency, Global Look Press

США нанесет новые удары по Ирану в том случае, если исламская республика не примет условий Вашингтона. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президенту США задали вопрос, продолжил ли он атаковать исламскую республику в случае срыва переговоров. В ответ Трамп ответил: «Да, я буду». По его словам, американские войска уничтожат все иранские мосты и элекростанции Ирана за полдня.

Ранее сообщалось о том, что переговоры между США и Ираном в Пакистане прошли напряженно. В то же время, Трамп назвал их хорошими, но оговорился, что по некоторым ключевым вопросам согласия до сих пор нет. Один из них - ядерный потенциал Ирана.

Кроме того, Трамп объявил о блокировке США всех заходящих в Ормузский пролив судов, обещая привлечь союзников. Однако политолог Владимир Шаповалов в беседе со «Звездой» объяснил, что у США нет таких возможностей, а Европа помогать Вашингтону не станет.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 