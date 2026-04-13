Маск: организация Сороса* захватила Венгрию

Американский предприниматель прокомментировал прошедшие в Венгрии парламентские выборы.
Виктория Бокий 13-04-2026 04:32
© Фото: IMAGO, Martin Fejer, estost.net, Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что венгерскую власть захватила организация финансиста Джорджа Сороса*. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Организация Сороса захватила Венгрию», - говорится в сообщении Маска в ответ на утверждения сына финансиста о том, что венгерский народ вернул себе страну.

Напомним, на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, получив в Государственном собрании 138 из 199 мест. Лидер партии уже успел заявить, что вернет своей стране полноправное участие в ЕС и НАТО, а также назвал свою победу «началом новой эры».

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес». Он поздравил своего оппонента с победой.

* - нежелательная организация на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #сша #Выборы #илон маск #Венгрия #Парламентские выборы
