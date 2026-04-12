Орбан поздравил партию «Тиса» с победой на парламентских выборах

Оппозиция забирает две трети мест в парламенте после подсчета более 60% голосов.
Константин Денисов 12-04-2026 22:44
© Фото: He Canling, XinHua, Global Look Press

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Об этом он объявил на митинге.

«Тиса» лидирует на выборах в парламент Венгрии. Об этом свидетельствуют данные Национального избирательного бюро. Орбан назвал предварительные результаты выборов понятными болезненными.

После обработки более 60% голосов «Тиса» набирает 52,49% голосов. Партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана - «Фидес» отстает почти на 15% (38,83%).

Таким образом, «Тиса» на данный момент забирает 136 мест в парламенте, а «Фидес» - 56. Напомним, избирательные участки открылись утром 12 апреля.

Мадьяр выступает за более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Кроме того, он поддерживает финансирование киевского режима.

#Выборы #Венгрия #Виктор Орбан #Тиса #петер мадьяр
