Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил с победой лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Об этом он объявил на митинге.

«Тиса» лидирует на выборах в парламент Венгрии. Об этом свидетельствуют данные Национального избирательного бюро. Орбан назвал предварительные результаты выборов понятными болезненными.

После обработки более 60% голосов «Тиса» набирает 52,49% голосов. Партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана - «Фидес» отстает почти на 15% (38,83%).

Таким образом, «Тиса» на данный момент забирает 136 мест в парламенте, а «Фидес» - 56. Напомним, избирательные участки открылись утром 12 апреля.

Мадьяр выступает за более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Кроме того, он поддерживает финансирование киевского режима.