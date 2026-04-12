В Кремле высказались о перспективах дальнейшего сотрудничества с Венгрией

Россия рассчитывает на продолжение прагматичных отношений официальных Москвы и Будапешта при новом руководстве Венгрии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Москва с уважением относится к тому выбору, который в ходе голосования сделал венгерский народ. Теперь Россия будет следить за дальнейшими шагами нового руководства страны, уточнил Песков. По его мнению, итоги венгерских выборов не скажутся на ситуации вокруг украинского конфликта. Также представитель Кремля адресовал в Будапешт вопросы о дальнейшем использовании нефтепровода «Дружба».

Напомним, выборы в национальный парламент Венгрии состоялись в минувшее воскресенье. По данным избиркома страны, после подсчета более 98 процентов голосов оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, опережает правящую партию Виктора Орбана «Фидес». Оппозиция получает 138 из 199 мест в парламенте и сможет сформировать правительство.

За венгерскими выборами пристально следили в Брюсселе. Там рассчитывают на смену политического курса Будапешта в отношении Украины, ее европейских перспектив и выдачи Киеву кредитов. Все это до сих пор блокировало правительство Виктора Орбана. Однако надежды на немедленный разворот Венгрии преувеличены, сообщило ранее издание Politico. В ее материале уточняется, что лидер оппозиции Петер Мадьяр отвергал идею отправки вооружений соседям. Также он давал понять, что вынесет на общенациональный референдум любую идею о вступлении Украины в Евросоюз.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев добавил, что приход оппозиции к власти в Венгрии ускорит распад ЕС. Правильность своего прогноза он предложил оценить через три-четыре месяца.