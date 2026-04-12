Press TV: Иран не позволил двум эсминцам США пройти в Ормузский пролив

ВМС Ирана не позволили пройти в Ормузский пролив двум военным кораблям США. Об этом сообщает Press TV.

Американские эсминцы пытались проникнуть в пролив, но были встречены иранскими кораблями и отошли назад. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил полной блокировкой Ормузского пролива со стороны США.

Ситуация в проливе стала одним из камней преткновения на проходивших переговорах между США и Ираном в Пакистане. Вашингтон предлагал Тегерану совместный контроль над акваторией, но получил отказ.

Позже Трамп сообщил, что единственным не урегулированным вопросом по итогам переговоров осталось нежелание Ирана отказываться от ядерной программы. Что касается пролива, то Трамп обещал привлечь союзников для установления контроля со стороны США.

Политолог Владимир Шаповалов в беседе со «Звездой» объяснил, почему считает невозможным осуществление угроз американского лидера по блокировке Ормузского пролива. По его мнению, у американцев нет таких возможностей, а союзники не согласятся помогать им.