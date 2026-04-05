Переговоры США и Ирана застопорились из-за Ормузского пролива

Вопрос контроля над Ормузским проливом остается предметом серьезных разногласий в переговорах Тегерана и Вашингтона, несмотря на первоначальный прогресс в диалоге. Об этом сообщают в гостелерадиокомпании Ирана.

По имеющейся информации, делегации Исламской Республики и Соединенных Штатов продолжают обсуждать вопрос урегулирования ближневосточного конфликта, однако прийти к соглашению пока что не удается. Отмечается, что этому мешают сразу несколько причин.

Ранее издание Financial Times сообщало, что переговоры США и Ирана по Ормузскому проливу зашли в тупик. В Вашингтоне предлагают совместный контроль над проливом, однако Тегеран не устраивает подобный сценарий.