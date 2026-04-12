Эксперт назвал слова Трампа о блокировке Ормузского пролива сотрясанием воздуха

Американский лидер пригрозил закрыть пролив для любых судов.
Константин Денисов 12-04-2026 17:50
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

США вряд ли смогут полностью заблокировать Ормузский пролив для всех судов, поскольку это чисто технически практически невозможно. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что ввести подобного рода меры США будет крайне сложно, практически невозможно с учетом и географии, и соотношение сил. Поэтому в данном случае речь идет скорее об очередном сотрясании воздуха со стороны США, президент которых находится в достаточно сложной ситуации и пытается каким-то образом продемонстрировать свою собственную силу и свои возможности в отсутствии таковых», - объяснил эксперт.

Что касается участия европейцев в этой операции, то, по мнению эксперта, у них нет на это ни сил, ни желания, ни финансовых возможностей, поэтому они инициативу не поддержат. Соответствующее заявление Трампа Шаповалов назвал «посланием бумажного тигра».

Напомним, по итогам переговоров в Пакистане Трамп заявил, что США полностью заблокируют Ормузский пролив и будут отслеживать идущие туда суда в международных водах.

#сша #Дональд Трамп #Европа #Иран #Ормузский пролив #наш эксклюзив
