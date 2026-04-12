Трамп пообещал блокировать все суда в Ормузском проливе

Американский лидер анонсировал участие других стран в своей инициативе.
Константин Денисов 12-04-2026 16:57
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

США будет блокировать все суда, которые попытаются войти в Ормузский пролив или выйти из него. Об этом сообщил глава белого дома Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Штаты будут отслеживать такие суда вместе с другими странами. Кто именно поддержал его инициативу, Трамп не сказал.

Коснулся президент США и результатов переговоров между США и Ираном. Он сообщил, что достигнуты договоренности по всем вопросам, кроме ядерного.

«Встреча прошла успешно. Я бы мог рассказать о ней очень подробно и перечислить все достигнутые результаты, но важно только одно: Иран не желает отказываться от своих ядерных амбиций», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось о том, что переговоры между странами в Пакистане застопорились из-за Ормузского пролива. Вашингтон предлагал совместный контроль за судами, однако Тегеран настаивал на единоличном.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #переговоры #Ормузский пролив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
